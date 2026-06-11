Мужчина сорвался с элитной высотки в центре Волгограда

СК расследует дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня ранним утром в центре Волгограда произошла трагедия. Под окнами элитного дома на улице Пархоменко 2А нашли тело мужчины, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Свидетели рассказали, что ЧП случилось около четырех часов утра.

Как выяснилось, постояльцы отеля Cosmos заметили мужчину, который перелез через парапет и начал лазить по балконам многоэтажки. Очевидцы сразу вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники попытались попасть в квартиру, чтобы спасти человека, но дверь оказалась заперта. Правоохранители начали уговаривать мужчину вернуться в безопасное место, но он их не слушал.

— Я видела. Человек сначала долго стоял высунувшись, все ему кричали — залезь обратно, он не реагировал, — поделилась одна из свидетельниц произошедшего.

Другие жители района также слышали крики. По их словам, призывы «залезь обратно» звучали около 20 минут, но спасти мужчину так и не удалось. Подробности случившегося сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.