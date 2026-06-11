С мэрии Волгограда взыскали 30 тыс. рублей за сломанный на детской площадке нос

Фото из архива КП

В Волгограде суд взыскал компенсацию морального вреда за травму малолетнего ребенка на игровой площадке. Иск подал прокурор Дзержинского района после обращения матери, сын которой упал с качелей и сломал нос на детской площадке во дворе. Выплатит семье 30 тысяч рублей администрация Волгограда.

Как сообщили в областной прокуратуре, ребенок покалечился 18 октября 2025 года на детской площадке во дворе на улице 51-й Гвардейской, 46. Мальчик упал с качелей и ударился о бетон. Врачи диагностировали рану верхней губы и консолидирующий перелом костей носа. Ребенку потребовалось длительное лечение.

На детской дворовой площадке не только не было ударопоглащающего покрытия, так еще и основание качелей залили бетоном с острыми углами. Выяснилось, что расположена площадка на территории, не относящейся к дому, на обслуживание УК ее не передали. Так что ответственность лежит полностью на собственнике - администрации города. Ей и платить компенсацию морального вреда.