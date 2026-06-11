Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 9:31

С мэрии Волгограда взыскали 30 тыс. рублей за сломанный на детской площадке нос

Компенсацию морального вреда за травму ребенка присудили по иску прокуратуры
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Волгограде суд взыскал компенсацию морального вреда за травму малолетнего ребенка на игровой площадке. Иск подал прокурор Дзержинского района после обращения матери, сын которой упал с качелей и сломал нос на детской площадке во дворе. Выплатит семье 30 тысяч рублей администрация Волгограда.

Как сообщили в областной прокуратуре, ребенок покалечился 18 октября 2025 года на детской площадке во дворе на улице 51-й Гвардейской, 46. Мальчик упал с качелей и ударился о бетон. Врачи диагностировали рану верхней губы и консолидирующий перелом костей носа. Ребенку потребовалось длительное лечение.

На детской дворовой площадке не только не было ударопоглащающего покрытия, так еще и основание качелей залили бетоном с острыми углами. Выяснилось, что расположена площадка на территории, не относящейся к дому, на обслуживание УК ее не передали. Так что ответственность лежит полностью на собственнике - администрации города. Ей и платить компенсацию морального вреда.