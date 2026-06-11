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НовостиПроисшествия11 июня 2026 9:18

Двое жителей Волгограда задержаны за смертельное избиение знакомого

Ссора во время застолья закончилась трагедией
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
СК завел дело.

СК завел дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде двое местных жителей подозреваются в причинении смерти своему знакомому. Инцидент произошел еще 29 мая, когда компания друзей распивала спиртные напитки. Конфликт перерос в драку, в ходе которой потерпевший получил множественные травмы головы и тела, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

32-летнего мужчину госпитализировали 7 июня, но врачи не смогли его спасти. На следующий день он скончался в лечебном учреждении. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Благодаря слаженной работе следователей и оперативников, подозреваемых задержали. Ими оказались знакомые погибшего. Сейчас с подозреваемыми проводят следственные действия, чтобы установить все детали произошедшего. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.