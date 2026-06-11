В Волгограде в День России детей и подростков бесплатно пустят в музей

Дети и подростки смогут бесплатно посмотреть экспозиции. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специальную акцию на День России проводит исторический парк «Россия – моя история» в Волгограде. В праздничный день 12 июня 2026 года дети и подростки смогут бесплатно посмотреть музейные экспозиции.

- 12 июня для детей до 18 лет вход на экспозиции Исторического парка будет бесплатным с 10.00 до 20.00, - рассказали в дирекции.

Для тех, кто решит провести время на открытом воздухе, в парках Волгограда подготовили большую праздничную программу на День России. В списке мероприятий на длинные выходные июня - фестиваль молодежных субкультур и огненное шоу, концерты, забег с флагами, развлечения и мастер-классы для детей и взрослых. Смотрим, как отметят День России в Волгограде 12-14 июня 2026 года.