Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июня 2026 8:34

Под Волгоградом подросток на электровелосипеде врезался в столб

18-летний парень не справился с управлением и попал в больницу
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
ДТП в Волгограде.

ДТП в Волгограде.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде произошло ДТП с участием электровелосипеда. Рано утром 10 июня 18-летний молодой человек наехал на опору линии электропередач и получил травмы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Инцидент случился в Центральном районе города около 05:45. Парень ехал на электровелосипеде «Велбокс» по улице Коммунистической. Напротив дома № 16А он потерял управление и врезался в столб. Удар оказался достаточно сильным – юношу доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.