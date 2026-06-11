В Камышине откроют четыре пляжа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В городе Камышине Волгоградской области в июне 2026 откроют четыре официальных пляжа, где можно купаться и загорать. Купальный сезон продлится с 15 июня по 31 августа 2026 года, сообщили в администрации.

Пляжи 2026 в Камышине для безопасного отдыха на воде откроют на берегу реки Камышинка. Официально разрешили купаться на пляжах «Панорама», «Гремячий», «Шарт» и в зоне отдыха возле администрации города. Все лето там будут проверять песок и воду, дежурить обученные спасатели. Во всех остальных местах на Камышинке и Волге купание летом 2026 года запрещено.

В Волжском в этом году будет два официальных пляжа, откроются они чуть позже. А в Волгограде пляжи пока еще даже не начали готовить к купальному сезону, уровень воды в Волге пока не позволяет.

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