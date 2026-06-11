Цены на дизель в Волгограде взлетели до 75 рублей

Бензин подорожал. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградские автомобилисты снова почувствовали удар по кошельку: дизельное топливо стремительно дорожает на заправках региона. Стоимость литра солярки выросла на 25 копеек и достигла отметки в 75,79 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат. Вторую неделю подряд именно дизель становится лидером по темпам роста среди всех видов топлива.

Согласно данным еженедельного мониторинга Волгоградстата, на прошлой неделе дизтопливо уже подорожало на 31 копейку за литр, так что нынешний рост продолжает неприятную тенденцию. Пока солярка уверенно растет в стоимости, бензин ведет себя скромнее. Марка АИ-92 прибавила в цене всего 1 копейку, теперь литр стоит 64,27 рубля. АИ-95 подорожал на 9 копеек, его цена составляет 71,36 рубля за литр. Самым дорогим остается АИ-98, который вырос на 22 копейки и теперь стоит 92,61 рубля.