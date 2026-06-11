Пьяная женщина в Волгограде сбила насмерть велосипедистку и скрылась

Суд вынесет решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области в Еланский районный суд поступило уголовное дело в отношении 19-летней местной жительницы Евгении Рыбкиной, которая совершила смертельное ДТП. По версии следствия, она, будучи пьяной и не имея водительских прав, сбила насмерть велосипедистку, а затем скрылась с места происшествия, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Согласно обвинительному заключению, трагедия произошла 18 ноября 2025 года. Евгения Рыбкина села за руль автомобиля ВАЗ-2109, не имея права управления транспортными средствами, да еще и в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по улице Московской в рабочем поселке Елань, она грубо нарушила ПДД.

Уголовное дело приняли к производству суда.