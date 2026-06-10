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НовостиОбщество10 июня 2026 12:27

Врио начальника волгоградского Главка МВД выслушал жалобы жителей

Константин Кремнев дал поручения провести проверки по всем обращениям волгоградцев
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Врио начальника ГУ МВД по Волгоградской области Константин Кремнев провел личный прием.

Врио начальника ГУ МВД по Волгоградской области Константин Кремнев провел личный прием.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Волгоградцы получили возможность напрямую обратиться к руководству региональной полиции. В минувший вторник временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Волгоградской области полковник полиции Константин Кремнев провел личный прием граждан, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Жители региона пришли с самыми разными вопросами и проблемами. По итогам приема врио начальника Главка дал четкие поручения руководителям профильных подразделений.