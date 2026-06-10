Врио начальника волгоградского Главка МВД выслушал жалобы жителей

Врио начальника ГУ МВД по Волгоградской области Константин Кремнев провел личный прием. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Волгоградцы получили возможность напрямую обратиться к руководству региональной полиции. В минувший вторник временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД России по Волгоградской области полковник полиции Константин Кремнев провел личный прием граждан, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Жители региона пришли с самыми разными вопросами и проблемами. По итогам приема врио начальника Главка дал четкие поручения руководителям профильных подразделений.