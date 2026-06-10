Академия МВД России в Волгограде отмечет 60-летие

Волгоградской академии МВД России - 60 лет Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградской академии МВД России исполнилось 60 лет. На торжественном собрании, посвященном 60-й годовщине вуза, губернатор Андрей Бочаров поздравил коллектив с юбилеем и передал награду. Орден «За заслуги перед Волгоградской областью» глава региона вручил начальнику академии полковнику полиции Виорелу Флоче.

Волгоградская академия МВД уже много лет является кузницей кадров для правоохранительных органов не только нашего региона. Ее выпускники достойно несут службу по всей стране.

- Еще раз скажу большое спасибо за ваше терпение, выдержку, за подготовку высокопрофессиональных кадров, - поздравил коллектив академии губернатор.