Курьер в Волжском украл заказ с маркетплейса и попал под уголовное дело

Полиция задержала фигуранта. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волжском Волгоградской области раскрыли кражу с маркетплейса. Оперативники установили личность похитителя, который украл товары, заказанные 18-летней местной жительницей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона. Девушка обратилась в полицию 3 июня 2026 года, рассказав, что ее заказ таинственным образом исчез.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские быстро вычислили злоумышленника. Им оказался 17-летний житель Волжского, который подрабатывал курьером в пункте выдачи заказов. Молодой человек решил обогатиться преступным путем: вместо того чтобы доставить товар клиентке, он просто забрал его себе. Сумма ущерба составила более 7 000 рублей.

В содеянном подросток сознался, но это не спасло его от ответственности. Следователи возбудили против него уголовное дело. Сейчас ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде – придется оставаться в городе до суда.