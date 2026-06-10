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НовостиОбщество10 июня 2026 10:53

Подросткам выплатили 400 тысяч после вмешательства прокуратуры под Волгоградом

Четверо несовершеннолетних работников компании «СТРОЙ-КА» получили зарплату и компенсацию морального вреда через суд
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Прокуратура подала иск.

Прокуратура подала иск.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Волгоградской области восстановила трудовые права четырех подростков, которые летом 2025 года работали без официального оформления в ООО «СТРОЙ-КА». Руководство компании не выплатило юным сотрудникам около 400 тысяч рублей за их труд, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.

Прокуроры оперативно вмешались в ситуацию и подали в суд исковые заявления. Они требовали установить факт трудовых отношений, взыскать с организации невыплаченную зарплату и компенсировать подросткам моральный вред. Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства.

В результате несовершеннолетние работники получили почти 400 тысяч рублей задолженности по зарплате. Кроме того, суд обязал компанию выплатить им 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Исполнение судебных решений прокуратура взяла под личный контроль.

На этом история не закончилась. На основании материалов прокурорской проверки в отношении руководства ООО «СТРОЙ-КА» возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев».