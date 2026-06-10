Бочаров собрал силовиков и обсудил вопросы безопасности в Волгоградской области

Фото: пресс-служба АВО.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 10 июня провел совещание, на котором обсудили задачи по обеспечению комплексной безопасности жителей и объектов инфраструктуры региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. В совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти, силовых структур, представители Министерства обороны РФ и муниципальных образований.

Участники встречи рассмотрели ключевые вопросы, связанные с защитой населения и важных объектов от возможных угроз. Особое внимание уделили координации действий всех служб и ведомств, чтобы оперативно реагировать на любые вызовы. Губернатор подчеркнул, что безопасность жителей области остается приоритетной задачей для региональных властей.

По итогам совещания выработали конкретные меры, которые помогут укрепить защиту инфраструктуры и повысить уровень безопасности в Волгоградской области.