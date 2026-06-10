Чиновника в Волжском будут судить за взятки и махинации с детской площадкой

Суд рассмотрит дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области назначили дату первого суда по делу о коррупции. Заместителя руководителя МАУ “СГТ” обвиняют в нескольких преступлениях, которые он совершил, пользуясь своим служебным положением, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Речь идет о крупных взятках и махинациях с бюджетными деньгами.

По версии следствия, чиновник по фамилии Петров провернул хитрую схему с детской площадкой. Он заключил договор с фирмой “ВСП Групп” на поставку оборудования почти на 6 миллионов рублей. Деньги выделили по программе “Формирование комфортной городской среды”. Чтобы обойти конкурс и не привлекать других поставщиков, Петров оформил договор с этой компанией как с единственным поставщиком.

Но самое интересное произошло дальше. Директор фирмы Камнев нанял субподрядчика, который сделал всю работу по установке площадки всего за 2,8 миллиона рублей. Разницу – больше 3 миллионов рублей – директор забрал со счета своей компании и передал чиновнику. Так они поделили бюджетные деньги.

Но это не единственное обвинение. Петрову также вменяют систематическое получение взяток от предпринимателей. За деньги он помогал им выигрывать тендеры на благоустройство города и подписывал акты выполненных работ, даже не проверяя, все ли сделано по закону.

Оба уголовных дела уже передали в Волжский городской суд. Теперь Петрову и его сообщнику предстоит ответить перед законом за свои “деловые” схемы.