Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Волгограде

Пострадавших госпитализировали. Фото: "КП" Архив.

В Волгограде в Тракторозаводском районе произошло ДТП с пострадавшими. Вечером 9 июня 39-летняя женщина-водитель за рулем «Хендэ Акцент» не справилась с маневром и устроила столкновение с микроавтобусом, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась около 18:11 напротив дома №4 по улице Ополченской. По предварительным данным, женщина поворачивала налево, но не предоставила преимущество в движении встречному транспорту. В результате ее автомобиль столкнулся с микроавтобусом «Мерседес», который ехал в противоположном направлении.

Удар оказался серьезным. В больницу доставили водителя «Хендэ Акцент» и одного из пассажиров микроавтобуса «Мерседес». Медики сейчас оказывают им необходимую помощь.