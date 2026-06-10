Содержание плотины ГЭС и мостов через Волгу и Ахтубу обойдется властям в 650 млн рублей на два года

Мостам обеспечат постоянный уход Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области разместил аукционы по поиску подрядчика на содержание дорог и мостов плотины Волжской ГЭС, танцующего моста через Волгу и моста через Ахтубу. На уход за сооружениями из областного бюджета выделили более 650 миллионов рублей на два года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Контракты рассчитаны на два года – с 1 июля 2026-го по 30 июня 2028 года. Содержание моста через Волгу обойдется в 210,4 миллиона рублей. В перечне работ - поддержание нормативного состояния сооружений, дорог, развязок, съездов. А также освещения, водоотвода и систем видеонаблюдения для безопасного и безаварийного проезда.

Содержание моста через Ахтубу и первой части трассы через пойму обойдется в 310,4 миллиона, мостового комплекса Волжской ГЭС – в 130,7 миллиона рублей.