Житель Волгоградской области забил знакомого чайником до смерти

Суд рассмотрит дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Еланский районный суд Волгоградской области передали уголовное дело в отношении местного жителя, который до смерти забил своего знакомого металлическим чайником. Трагедия произошла во время совместного распития алкоголя, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

По версии следствия, все случилось 14 сентября 2025 года. Мужчина находился во дворе дома своего знакомого, где они вместе выпивали. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула словесная перепалка. В ходе ссоры он набросился на оппонента и нанес ему не менее 13 ударов. Бил он кулаками, ногами, а также металлическим эмалированным чайником. Удары пришлись по голове, лицу, рукам и ногам потерпевшего.

От полученных травм мужчина получил тяжелые телесные повреждения. Несмотря на усилия врачей и оказанную квалифицированную помощь, он скончался спустя несколько дней. Фигуранту предъявили обвинение. Уголовное дело уже приняли к производству суда.