Волгоградские приставы взыскали с должников более 4,7 млн рублей алиментов

Фото: УФССП по ВО.

В Волгоградской области судебные приставы провели масштабные рейды по адресам неплательщиков алиментов. С должников взыскали более 4,7 миллиона рублей в рамках акции «Судебные приставы — детям», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное УФССП.

Сотрудники службы организовали 124 рейда, в ходе которых провели работу по 149 исполнительным производствам. Они арестовали имущество должников, установили источники их доходов и составили 113 административных протоколов за неуплату средств на содержание детей. Кроме того, приставы прекратили 32 разыскных дела, так как нашли тех, кто скрывался от правосудия.

Особый случай произошел в Красноармейском районе Волгограда. Местный житель выплачивал алименты на дочь нерегулярно и в меньшем размере, чем установил суд. Привлечение к административной ответственности не заставило его одуматься. Тогда приставы нашли его автомобиль, наложили на него арест и изъяли машину. После этого мужчина в тот же день нашел средства и полностью погасил долг в размере 500 тысяч рублей. Таким образом, права его дочери восстановили.