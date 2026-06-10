Четыре молодых человека ограбили магазин в Волгограде

Полиция расследует дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тракторозаводском районе Волгограда полицейские задержали четырех молодых людей, подозреваемых в открытом хищении продуктов из сетевого магазина, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию. Инцидент произошел 31 мая 2026 года, когда компания зашла в торговый зал под видом обычных покупателей.

Злоумышленники складывали продукты в карманы одежды и сумки, планируя вынести их без оплаты. Когда продавец попыталась остановить их, они проигнорировали требования и поспешно ушли.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личности всех участников. Ими оказались девушки 22, 18 и 15 лет, а также 17-летний юноша. На допросе задержанные признались, что похищенную продукцию они продали неизвестному человеку на одном из городских рынков.

На время расследования в отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.