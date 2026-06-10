Волгоградцы потратили на еду вне дома более 21 млрд рублей в 2026 году

Девушка в ресторане. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область демонстрирует рост в сфере общественного питания. За первые четыре месяца 2026 года жители региона потратили в кафе, ресторанах и столовых 21 миллиард рублей, что на 22,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат.

Основная доля рынка приходится на малый бизнес и самозанятых. Они заработали 14,3 миллиарда рублей, что составляет 68% от общего оборота. Крупные и средние предприятия, напротив, освоили 6,7 миллиарда рублей – это 32%.

Волгоградская область занимает 13,5% в общем обороте общественного питания всего Южного федерального округа.