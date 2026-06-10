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НовостиОбщество10 июня 2026 6:12

Росприроднадзор оценил ущерб почвам в Волгоградской области в 11 млн рублей

В Среднеахтубинском районе нашли загрязнение отходами на площади более 3 тысяч квадратных метров
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Пока дело о возмещении ущерба не дошло до суда.

Пока дело о возмещении ущерба не дошло до суда.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области специалисты Росприроднадзора обнаружили серьезное загрязнение почв. Инспекторы провели выездное обследование в Среднеахтубинском районе и зафиксировали, что землю захламили отходами, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство. Площадь загрязненного участка превысила 3 тысячи квадратных метров.

Сотрудники ЦЛАТИ отобрали пробы почвы и самих отходов. Лабораторные исследования подтвердили, что содержание загрязняющих веществ вышло за пределы допустимых норм.

Специалисты подсчитали размер вреда, который причинили почвам. Сумма оказалась внушительной – более 11 миллионов рублей. Теперь требование о добровольном возмещении этого ущерба направили распорядителю земельного участка. Если он не компенсирует ущерб в установленный срок, Росприроднадзор будет добиваться возмещения через суд.