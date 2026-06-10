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НовостиОбщество10 июня 2026 6:01

326 беспилотников сбили над Волгоградом и другими регионами России 10 июня

Силы ПВО отразили массированный налет украинских дронов, затронувший 20 субъектов РФ
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Системы ПВО уничтожили дроны.

Системы ПВО уничтожили дроны.

Фото: "КП" Архив.

В ночь на 10 июня системы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников на регионы России. Волгоградская область также оказалась в зоне удара, но все цели успешно перехватили, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Как уточнили в Минобороны, военные уничтожили 326 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атаки зафиксировали сразу в 19 регионах страны и над акваторией Черного моря. Помимо Волгоградской области, дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Краснодарском крае, Московском регионе и Республике Крым.