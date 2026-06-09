Полиция и ФСБ проверили 70 мигрантов в Красноармейском районе Волгограда

Полицейские провели рейды. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В минувшую пятницу сотрудники полиции, УФСБ и Росгвардии провели масштабный рейд в Красноармейском районе Волгограда. Они проверили места, где проживают и работают иностранные граждане, прибывшие в регион для трудовой деятельности, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Во время профилактического мероприятия правоохранители обращали внимание на законность пребывания мигрантов, а также наличие у них разрешений на работу и патентов. В итоге для проведения проверки в отдел полиции №8 доставили 70 человек.

В полиции подчеркнули, что подобные рейды будут и в других районах Волгограда. Правоохранители намерены усилить контроль за соблюдением миграционного законодательства на территории города.