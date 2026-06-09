Четверо браконьеров сели в тюрьму за контрабанду рогов сайгака из Волгограда

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волжском городском суде Волгоградской области вынесли приговор четверым участникам преступного сообщества, которые занимались незаконной продажей рогов сайгака, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Суд установил, что Абдухакимов С., Росулов Н., Назим А. и Мукашев Г. работали под руководством иностранного гражданина. Они вели крупный нелегальный бизнес, охватывающий территории от Саратовской, Астраханской и Волгоградской областей до Приморского края и Республики Бурятия.

У каждого участника была своя роль. Росулов и Мукашев в Поволжье скупали и перевозили рога сайгака Абдухакимову, который жил в Волжском. Тот хранил товар, придавал ему товарный вид, упаковывал и отправлял в разные регионы страны, включая Приморье и Бурятию, для последующей продажи. Назим, находясь в Приморском крае, искал покупателей, в том числе среди граждан Китая, продавал рога и переводил деньги сообщникам.

Во время обысков полицейские изъяли более 2 000 рогов сайгака. Это означает, что ради наживы браконьеры погубили свыше 1 000 особей этого редкого вида животных.

Суд признал всех четверых виновными. Приговор оказался суровым: Абдухакимов получил 8 лет колонии общего режима, Назим – 7 лет 6 месяцев, Росулов – 7 лет 1 месяц, а Мукашев – 5 лет 8 месяцев. Правда, приговор пока не вступил в силу, и осужденные могут его обжаловать.