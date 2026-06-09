Более 2 тыс. волгоградских водителей приняли участие в мероприятиях на тему безопасного пересечения железнодорожных переездов

Фото: пресс-служба ПривЖД

Вблизи переездов на 28 км перегона Сарепта – Чапурники в Красноармейском районе Волгограда и на 12 км вблизи станции Тракторная-Товарная в Тракторозаводском районе Волгограда состоялись акции «Внимание, переезд!». В них приняли участие сотрудники Сарептской и Волгоградской дистанций пути, представители Госавтоинспекции, Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, а также студенты профильных учебных учреждений. Участники акций раздали водителям памятки и тематические сувениры, а также попросили их быть более внимательными вблизи железнодорожных переездов.

Еще ряд мероприятий был организован на переездах, расположенных в Урюпинском, Михайловском, Фроловском, Иловлинском, Калачевском, Суровикинском, Руднянском, Городищенском и Ленинском районах Волгоградской области. В различных профилактических акциях приняли участие более 2 тыс. волгоградских водителей.

С целью профилактики ДТП, железнодорожники постоянно ведут мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами.

Представители Волгоградского региона Приволжской магистрали проводят беседы с работниками автотранспортных предприятий. В рамках таких мероприятий в январе - мае 2026 года на территории Волгоградской области было распространено более 12 тысяч памяток, а участниками профилактических бесед стали около 7 тысяч водителей.

Приволжская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Напомним, что согласно статье 12.10 КоАП РФ нарушение правил движения через железнодорожные пути влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.