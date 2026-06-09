Пьяный волжанин “заминировал” дом в Волгограде из мести волонтерам

Звонившего задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде завершили расследование уголовного дела. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения сообщил о ложном минировании жилого дома, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию. Как выяснили полицейские, причиной такого поступка стала обида на волонтеров, которые отказали мужчине в предоставлении жилья.

Инцидент произошел 2 ноября 2025 года. 29-летний житель Волжского, будучи нетрезвым, позвонил по номеру 112 и заявил, что собирается взорвать жилой дом на одной из улиц Ворошиловского района. На место происшествия немедленно выехали оперативные службы. Звонившего быстро задержали.

На допросе мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что летом 2025 года оказался в сложной жизненной ситуации и обратился за помощью в одну из волонтерских организаций. Руководители предоставили ему место для проживания в арендованном доме, предназначенном для социальной адаптации граждан. Однако мужчина нарушил главное правило – начал употреблять спиртные напитки, за что его выселили. В ноябре, во время очередного застолья, он вспомнил об этом, разозлился и решил отомстить волонтерам, сообщив ложную информацию о готовящемся взрыве.

обвиняемому грозит наказание вплоть до принудительных работ сроком до трех лет.