Астраханец похитил у матери погибшего бойца СВО из Волгограда более 6 млн рублей

Мужчину арестовали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области мошенник обманул мать погибшего участника СВО и похитил у нее более 6,2 миллиона рублей. Жителя Астрахани, подозреваемого в этом деле, уже арестовали, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

По данным следствия, с 7 по 29 мая 2026 года злоумышленник через телефонные звонки и переписку в мессенджере ввел женщину в заблуждение. Мошенник давал ей подробные инструкции, в результате чего она сняла все свои сбережения с банковских счетов и передала их курьеру.

Полицейские быстро отреагировали и возбудили уголовное дело. Уже 6 июня 2026 года по подозрению в совершении этого преступления задержали 24-летнего жителя Астрахани Асхаба М. В суде он признался в содеянном.

Октябрьский районный суд Волгоградской области избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО как минимум до 31 июля 2026 года.