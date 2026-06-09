Волгоградец бросил угнанную “шестерку” из-за закончившегося бензина

Мужчину задержали. Фото: Алина МАКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде полицейские Кировского района раскрыли угон. 25-летний местный житель угнал старую “шестерку”, но не рассчитал запас топлива. Автомобиль встал прямо на въезде в соседний город, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Ночью 4 июня 2026 года к стражам порядка обратился 65-летний пенсионер. Он рассказал, что неизвестные похитили его “ВАЗ-2106”, припаркованный у дома в Кировском районе. Полицейские оперативно начали поиски и обнаружили машину брошенной неподалеку от Калача-на-Дону.

Вскоре стражи порядка установили и личность угонщика. На допросе мужчина не стал отпираться и во всем сознался. Он объяснил, что ему срочно понадобилось попасть в Калач-на-Дону по личным делам. Время было позднее, общественный транспорт уже не ходил. Увидев на улице припаркованный автомобиль, он решил “позаимствовать” его. Разбив камнем стекло, угонщик соединил провода под рулевой колонкой, завел двигатель и отправился в путь.

Однако авантюра провалилась. На въезде в Калач бензин в машине закончился. Злоумышленник бросил автомобиль и пошел дальше пешком, но вскоре его задержали сотрудники полиции.