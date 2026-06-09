Растет число социальных предпринимателей в Волгоградской области

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области активно растет число социальных предпринимателей. С начала 2026 года специалисты рассмотрели уже более 250 заявок от бизнесменов, желающих открыть свое дело в этой сфере, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Вопросы развития социального предпринимательства также обсудили на ПМЭФ-2026.

Получить статус социального предпринимателя могут компании, которые создают рабочие места для социально уязвимых категорий граждан: пенсионеров, многодетных родителей, выпускников детских домов, малоимущих и людей с инвалидностью. Важное условие – доля таких сотрудников должна составлять не менее половины штата. Кроме того, статус могут получить индивидуальные предприниматели с инвалидностью.

В 2025 году региональный Центр инноваций социальной сферы поддержал 400 субъектов МСП и 223 физических лица. По количеству социальных предприятий Волгоградская область входит в топ-10 в стране, занимая 8-е место. Сейчас в регионе насчитывается 326 таких субъектов МСП.