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НовостиОбщество9 июня 2026 9:19

Рейс из Волгограда в Батуми начнет полеты с 13 июня

Авиакомпания Red Wings запускает прямые перелеты в Грузию с 13 июня
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Аэропорт Волгограда.

Аэропорт Волгограда.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградский аэропорт расширяет географию полетов. С 13 июня в расписании появится новое направление — авиакомпания Red Wings начинает выполнять рейсы в грузинский город Батуми, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на воздушную гавань. Теперь жители Волгограда и области смогут добраться до черноморского побережья Грузии без пересадок и лишних часов ожидания в транзитных аэропортах.

Вылеты запланированы еженедельно по субботам. Самолет отправляется из Волгограда в 11:40, а время в пути составит всего 2 часа 35 минут. На маршруте задействуют российские лайнеры SSJ 100, которые вмещают до 100 пассажиров. Это удобный вариант как для короткого уикенда, так и для полноценного отпуска.