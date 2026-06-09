Рейс из Волгограда в Батуми начнет полеты с 13 июня

Аэропорт Волгограда. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградский аэропорт расширяет географию полетов. С 13 июня в расписании появится новое направление — авиакомпания Red Wings начинает выполнять рейсы в грузинский город Батуми, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на воздушную гавань. Теперь жители Волгограда и области смогут добраться до черноморского побережья Грузии без пересадок и лишних часов ожидания в транзитных аэропортах.

Вылеты запланированы еженедельно по субботам. Самолет отправляется из Волгограда в 11:40, а время в пути составит всего 2 часа 35 минут. На маршруте задействуют российские лайнеры SSJ 100, которые вмещают до 100 пассажиров. Это удобный вариант как для короткого уикенда, так и для полноценного отпуска.