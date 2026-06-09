Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2026 9:05

В жестком лобовом столкновении в Волгоградской области пострадали три человека

В Новоаннинском районе легковушка врезалась в грузовик, водитель и пассажиры госпитализированы
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Пострадавших госпитализировали.

Пострадавших госпитализировали.

Фото: архив.

В Волгоградской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Авария случилась утром 8 июня в Новоаннинском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой региональную полицию.

По предварительной информации, около семи часов утра 21-летняя девушка-водитель на автомобиле «ВАЗ-21102» двигалась по улице Ленина. Напротив дома №221Б она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовой автомашиной «Донг Фенг» с полуприцепом.

Удар пришелся в лобовую часть легковушки. В результате столкновения водитель «ВАЗа» и два ее пассажира получили травмы различной степени тяжести. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.