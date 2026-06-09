Пьяную мать из Волгограда, которая везла детей в больницу, лишили прав

Суд принял решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Волгограда лишилась водительских прав и получила крупный штраф за пьяную езду. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд, 20 марта 2026 года сотрудники ГИБДД остановили на улице Химзаводской в Кировском районе автомобиль «ЗАЗ» под управлением Анастасии С.

Девушка вела себя подозрительно, и инспекторы предложили ей пройти проверку на алкоголь. Анастасия согласилась. Алкотестер показал 0,810 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе – это почти в три с половиной раза превышает допустимую норму.

В суде волгоградка признала свою вину. Она объяснила, что накануне вечером выпивала, а утром все равно села за руль. Ей нужно было отвезти детей в поликлинику.

Судья не смягчил наказание. Ей назначили штраф 45 000 рублей и лишили права управления автомобилем на полтора года. Решение пока не вступило в силу – его можно обжаловать.