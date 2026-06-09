Волгоградец притворялся девушкой по телефону и разводил мужчин на деньги

Мужчину задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгоградской области задержали мошенника, который почти год назад обманул жителя Челябинской области на 40 тысяч рублей. Мужчина хотел воспользоваться интим-услугами, но нарвался на афериста с фальшивым женским голосом, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

В августе 2025 года 20-летний парень из Челябинской области нашел в интернете объявление о предоставлении интим-услуг. Он созвонился с «девушкой» и перевел предоплату в 40 тысяч рублей. Но после этого номер телефона оказался недоступен, и потерпевший понял, что его обманули.

Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных мероприятий и вышли на след злоумышленника. Им оказался 40-летний житель города Фролово. На допросе мужчина признался, что сам дал объявление, а когда клиенты звонили, менял голос на женский. Он просил предоплату, а после получения денег блокировал абонента.

Подозреваемого задержали. Сейчас оперативники проверяют его причастность к аналогичным преступлениям в Волгоградской области и других регионах. За содеянное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.