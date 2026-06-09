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НовостиОбщество9 июня 2026 7:11

Волгоградцев предупредили о кишечной инфекции в летний сезон

Какие болезни грозят волгоградцам из-за грязных продуктов
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
РПН напомнил о кишечных инфекциях.

РПН напомнил о кишечных инфекциях.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор предупредил жителей Волгоградской области об опасных кишечных инфекциях в летний сезон. Возбудителями выступают не только бактерии и вирусы, но и простейшие микроорганизмы, которые попадают в организм через еду, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Плохо промытые овощи, зелень или недостаточно обработанное мясо, рыба и птица нередко приводят к заражению.

Чтобы избежать неприятностей, достаточно соблюдать простые правила – мыть руки после улицы, перед едой и после контакта с животными, промывать фрукты, овощи и ягоды, не пить сырую воду, купаться только в разрешенных водоемах, не глотая воду.