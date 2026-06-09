Волгоградская область создает цифровую экосистему для защиты лесов от пожаров

Леса защитят от пожаров. Фото: Игорь БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область первой приступила к разработке цифровой экосистемы для управления лесами. Проект представили на Всероссийском форуме «Цифровой лес» в Нижнем Новгороде, где он получил поддержку федеральных властей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Завершить создание платформы планируют до конца 2026 года.

Новая система кардинально изменит подход к охране лесов. Она позволит в онлайн-режиме обрабатывать данные сети грозопеленгаторов и мгновенно оповещать диспетчеров МЧС и лесные службы о возникающей угрозе. Это значит, что специалисты узнают о пожаре в считанные минуты после удара молнии, а не спустя часы.

Кроме того, платформа возьмет на себя проектирование минерализованных полос вокруг сел и городов. Система автоматически распределит ответственность между арендаторами и муниципалитетами за создание этих полос, очистку от валежника и мусора, а также за организацию пожарных проездов к водоемам. Важно, что качество всех работ можно будет контролировать в цифровом формате.