Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 7:02

Волгоградская область создает цифровую экосистему для защиты лесов от пожаров

Регион первым в России разрабатывает умную платформу, которая позволит в реальном времени отслеживать угрозы и управлять лесным хозяйством
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Леса защитят от пожаров.

Леса защитят от пожаров.

Фото: Игорь БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область первой приступила к разработке цифровой экосистемы для управления лесами. Проект представили на Всероссийском форуме «Цифровой лес» в Нижнем Новгороде, где он получил поддержку федеральных властей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Завершить создание платформы планируют до конца 2026 года.

Новая система кардинально изменит подход к охране лесов. Она позволит в онлайн-режиме обрабатывать данные сети грозопеленгаторов и мгновенно оповещать диспетчеров МЧС и лесные службы о возникающей угрозе. Это значит, что специалисты узнают о пожаре в считанные минуты после удара молнии, а не спустя часы.

Кроме того, платформа возьмет на себя проектирование минерализованных полос вокруг сел и городов. Система автоматически распределит ответственность между арендаторами и муниципалитетами за создание этих полос, очистку от валежника и мусора, а также за организацию пожарных проездов к водоемам. Важно, что качество всех работ можно будет контролировать в цифровом формате.