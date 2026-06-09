День России отметят в музее-заповеднике «Сталинградская битва» в Волгограде

Панорама ждет детей на праздник Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Музей-заповедник «Сталинградская битва» на День России 12 июня 2026 года подготовил тематическую праздничную программу с интерактивами, мастер-классами и викторинами. Мероприятия пройдут в музее-панораме и мемориально-историческом музее.

В музее-панорам «Сталинградская битва» 12 июня с 10.00 до 13.00 юные посетители смогут украсить себя аквагримом в цветах триколора. В 11.00 в предпанорамном зале начнется викторина «12 фактов о России». В детском музейном центре весь день будет работать игротека, а с 12.00 до 15.00 VR-технологии помогут отправиться в путешествие по стране. В 14.00 начнется мастер-класс по изготовлению браслетов из бисера в триколоре.

В Мемориально-историческом музее 12 июня в 13.00 пройдет интерактивное музыкальное мероприятие. Артисты исполнят песни под аккомпанемент гуслей. Также в программе мастер-классы по изготовлению значков и куклы-хороводницы.

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