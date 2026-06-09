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НовостиОбщество9 июня 2026 5:59

Бочаров обсудил с митрополитом Феодором и владыкой Германом новые проекты

Губернатор Волгоградской области встретился с представителями церкви для обсуждения совместных инициатив
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области состоялась рабочая встреча - губернатор Андрей Бочаров вместе с митрополитом Волгоградским и Камышинским Феодором навестили владыку Германа. Главной темой разговора стали совместные проекты, которые регион и епархия реализуют на территории области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Андрей Бочаров и владыка Феодор подробно рассказали почетному гостю о том, как продвигаются инициативы, направленные на сохранение исторического наследия и духовно-нравственное воспитание жителей. Эти проекты объединяют усилия светской власти и церкви, чтобы сделать жизнь в регионе лучше и осмысленнее.