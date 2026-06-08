Задержаны двое волгоградцев за попытку сбыта крупной партии наркотиков

СК расследует дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде правоохранители пресекли попытку распространения крупной партии наркотиков. Двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний, стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием интернета, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком по региону.

По данным следствия, мужчины вошли в сговор с пока неустановленным лицом, которое занималось продажей наркотиков через интернет-ресурс. 18 мая 2026 года подозреваемые получили в мессенджере координаты тайника с наркотиками. Они отправились в Дзержинский район Волгограда, чтобы забрать запрещенное вещество.

Согласно плану, один из фигурантов должен был найти тайник и достать наркотики. Второй обеспечивал прикрытие: помогал в поиске и следил за обстановкой. Затем они планировали расфасовать вещество на более мелкие дозы и продавать его в Волгограде бесконтактным способом, делая “закладки”.

Однако довести свой преступный умысел до конца им не удалось. Сотрудники правоохранительных органов задержали их, когда те пытались извлечь наркотики из тайника. Из незаконного оборота изъяли более 40 граммов наркотических средств, что считается крупным размером.

Подозреваемых поместили под домашний арест.