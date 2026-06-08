Два человека погибли на водоемах Волгоградской области за неделю

Спасатели на воде. Фото: Рамиль Галиев. Перейти в Фотобанк КП

Трагические новости пришли из Волгоградской области: за прошедшую неделю водоемы региона унесли жизни двух мужчин. Неосторожное поведение стало причиной этих несчастных случаев, как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональное МЧС. Спасатели извлекли тела погибших в минувшие выходные в Среднеахтубинском и Суровикинском районах.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области в очередной раз обращается к жителям и гостям региона. Спасатели настоятельно призывают всех быть предельно внимательными и ответственно относиться к своему поведению возле рек и озер.

Помните, что вода не прощает ошибок. Купаться следует только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставляйте детей без присмотра ни на минуту. Избегайте ныряния в незнакомых местах, так как на дне могут быть опасные предметы или резкие перепады глубины.