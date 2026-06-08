Около 5 тыс. волгоградцев приняли участие в мероприятиях на тему безопасного поведения вблизи железной дороги

Фото: пресс-служба ПривЖД

Его цель – предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов среди несовершеннолетних.

В преддверии летних школьных каникул волгоградские железнодорожники провели около 100 лекций и бесед с детьми и подростками на тему безопасного поведения вблизи стальной магистрали. Для закрепления полученных знаний проводились познавательные викторины, показывались тематические видеоролики, раздавались памятки. Всего в мероприятиях приняли участие около 5 тыс. волгоградцев, в том числе 4,6 тыс. несовершеннолетних.

Также с целью профилактики несчастных случаев на станции Котлубань и на перегоне Волгоград-1 – Ельшанка состоялись профилактические рейды. Железнодорожники, сотрудники транспортной полиции, а также представители администрации Волгоградской области напомнили местным жителям о правилах безопасности вблизи железной дороги.

Сотрудники ПривЖД призывают детей и взрослых к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминают, что стальная магистраль является объектом повышенной опасности.