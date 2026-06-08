Пригородные поезда в Волгоградской области будут курсировать по расписанию выходного дня 12 июня

Фото: пресс-служба ПривЖД

Некоторые рейсы, курсирующие по маршрутам Морозовская – Чернышков (и обратно), Волгоград-1 – Ложки, Волгоград-1 – Петров Вал (и обратно), Арчеда – Алексиково (и обратно), а также Алексиково – Урюпино (и обратно) будут перенесены на другие даты.

Кроме того, 12 июня будут курсировать городские и дачные электрички, следующие по маршрутам Шпалопропитка – Волгоград-1, Тракторная-Пассажирская – Канальная и Канальная – Волгоград-1.

Также обращаем внимание пассажиров, что будут отменены рейсы пригородных поездов и городских электричек №6675 сообщением Волгоград-1 – Кривомузгинский (11 июня), №6337 сообщением Волгоград-1 – Шпалопропитка (12 июня), №6338 сообщением Шпалопропитка – Волгоград-1 (12 июня), №6521 сообщением Петров Вал – Ильмень (12 июня), №6522 сообщением Ильмень – Петров Вал (12 июня).

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.