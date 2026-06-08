Синоптики обещают до +33 градусов в Волгоградской области 9 июня

Лето в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вторник, 9 июня 2026 года, принесет жителям Волгограда и Волгоградской области настоящую летнюю погоду. Синоптики обещают жаркий день без существенных осадков в областном центре, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦГМС.

По данным региональных метеорологов, в самом Волгограде ожидается переменная облачность, но никаких дождей не прогнозируют. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду ночью, а днем усилится до 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до комфортных +16…+18 градусов. Днем же столбик термометра поднимется до отметки +28…+30 градусов.

В целом по Волгоградской области картина будет схожей, но с небольшими нюансами. Ночью также обойдется без существенных осадков, однако днем в некоторых районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер сохранит северо-западное и северное направление, его скорость составит 3-8 м/с ночью и 6-11 м/с днем. Температурные показатели будут несколько шире: ночью ожидается от +13 до +18 градусов, а при прояснениях воздух может остыть до +8 градусов. Днем же в области будет еще жарче, чем в городе – температура поднимется до +28…+33 градусов.