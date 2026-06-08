8 июня Волгоград столкнулся с массовой эвакуацией медучреждений

Полицейские проверили сообщения о минировании. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

8 июня из нескольких медицинских учреждений Волгограда эвакуировали пациентов и персонал. Из поликлиник, больниц и стоматологий выводили людей на улицу, причины происшествия долго оставались неизвестными, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Сообщения о происходящем быстро распространились в местных телеграм-каналах и социальных сетях, где очевидцы делились информацией. Волгоградцы писали, что эвакуация затронула, в частности, поликлинику №4, больницу №25, поликлинику №16 в Красноармейском районе, поликлинику №30 на Ангарской и стоматологию №9.

Министерство здравоохранения Волгоградской области оперативно отреагировало на ситуацию. Облздрав сообщил, что в этот день в учреждения здравоохранения участились случаи получения ложных сообщений о минировании. Представители ведомства подчеркнули, что комитет совместно с правоохранительными органами начал проверку. К счастью, большинство медицинских организаций уже проверили, и никаких угроз в них не обнаружили.

В настоящее время учреждения продолжают оказывать медицинскую помощь в полном объеме. Жителей региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике, так как ситуация находится под контролем.