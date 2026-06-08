В Волгограде товаровед супермаркета заработал на лжевозвратах 66 тысяч и срок

В магазине выявили недостачу Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде завели уголовное дело на товароведа супермаркета, который оформлял фиктивные чеки на возврат товара, а деньги присваивал себе. Так 22-летний продавец из Тракторозаводского района заработал 66 тысяч и уголовный срок. За присвоение и растрату ему грозит до 2 лет колонии, сообщили в региональном главке МВД России.

В полицию обратился сотрудник службы безопасности сетевого магазина после того, как ревизия обнаружила недостачу продуктов. Правоохранители выяснили, что с января по март 2026 года 22-летний продавец-товаровед мухлевал с покупками за наличный расчет, составляя фиктивные чеки на возврат товара. Подозреваемый свою вину признал.