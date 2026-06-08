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НовостиПолитика8 июня 2026 9:12

Бочаров поручил обновить программы развития Волгоградской области после ПМЭФ

Бочаров поставил задачи по внедрению новых договоренностей и улучшению инвестиционного климата в регионе
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

8 июня 2026 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание, чтобы подвести итоги участия региональной делегации в ПМЭФ-2026. Он поручил актуализировать региональные программы развития с учетом новых договоренностей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

С 3 по 6 июня делегация Волгоградской области активно работала на 29-м ПМЭФ, который в этом году проходил под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Регион представил свои ключевые инвестиционные проекты, направленные на укрепление транспортно-логистического, промышленного и технологического суверенитета страны.

Андрей Бочаров подчеркнул, что работа по улучшению инвестиционного климата должна идти постоянно и без снижения темпов, в тесном взаимодействии с бизнесом. По его словам, соглашения, подписанные на форуме, позволят Волгоградской области более эффективно реализовывать многие программы и проекты развития на качественно новом уровне.