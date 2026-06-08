Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2026 8:49

Короткая рабочая неделя стартовала для жителей Волгограда

Волгоградцы трудятся всего четыре дня до празднования Дня России
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Город Волгоград.

Город Волгоград.

Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

Жители Волгоградской области на этой неделе работают всего четыре дня. Это связано с предстоящим праздником – Днем России. В регионе, как и по всей стране, начался период сокращенных трудовых будней, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно производственному календарю, волгоградцы выходят на работу с понедельника по четверг, с 8 по 11 июня. Пятница, 12 июня, станет официальным выходным днем, так как вся страна будет отмечать День России. Приятным бонусом для трудящихся станет сокращенный рабочий день в четверг, 11 июня. Это значит, что волгоградцы смогут начать подготовку к празднику чуть раньше.

Следующая подобная короткая рабочая неделя ожидается в России только в ноябре. Тогда жители страны будут отмечать День народного единства и вновь получат возможность насладиться дополнительным выходным днем.