Короткая рабочая неделя стартовала для жителей Волгограда

Город Волгоград. Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

Жители Волгоградской области на этой неделе работают всего четыре дня. Это связано с предстоящим праздником – Днем России. В регионе, как и по всей стране, начался период сокращенных трудовых будней, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно производственному календарю, волгоградцы выходят на работу с понедельника по четверг, с 8 по 11 июня. Пятница, 12 июня, станет официальным выходным днем, так как вся страна будет отмечать День России. Приятным бонусом для трудящихся станет сокращенный рабочий день в четверг, 11 июня. Это значит, что волгоградцы смогут начать подготовку к празднику чуть раньше.

Следующая подобная короткая рабочая неделя ожидается в России только в ноябре. Тогда жители страны будут отмечать День народного единства и вновь получат возможность насладиться дополнительным выходным днем.