Дроны помогли найти мигрантов на полях Волгоградской области

Полицейские провели рейды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области провели серию масштабных рейдов, чтобы выявить мигрантов. Силовики работали в Городищенском, Дубовском и Среднеахтубинском районах, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию. Особое внимание уделили сельхозугодьям, где трудятся иностранные граждане. При этом для поиска нарушителей активно использовали дроны, что значительно повысило эффективность рейдов.

По итогам этих мероприятий выявили двух иностранных граждан, которые незаконно находились на территории России. Их сразу же поместили в центр временного содержания. Кроме того, установили 28 мигрантов, которые работали без соответствующих разрешений. Еще 15 человек нарушили правила въезда – цель их визита не соответствовала той, что они указывали при пересечении границы.

Не остались без внимания и граждане России. На двух человек составили административные протоколы за то, что они предоставили жилье иностранцам, нарушившим режим пребывания. Также проводится проверка в отношении лица, которое незаконно наняло иностранных граждан на работу.