Более 9,5 тысяч выпускников Волгограда сдали ЕГЭ по математике

Фото: пресс-служба АВО.

8 июня в Волгоградской области почти 9,6 тысячи выпускников 11-х классов сдавали ЕГЭ по математике. Продолжительность экзамена зависела от выбранного уровня. На базовую математику отвели 3 часа, а на профильную — 3 часа 55 минут.

Интересно, что в этом году заметно вырос интерес к естественнонаучным предметам. Профильная математика стала самым популярным выбором среди дополнительных ЕГЭ — ее сдавали 4426 человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Результаты экзаменуемые узнают не позднее 24 июня. Как и прежде, дни для пересдачи предметов в 2026 году назначены на 8 и 9 июля. Напомним, что основной период ЕГЭ-2026 продлится с 1 июня по 6 июля. Выпускники уже прошли испытания по истории, химии, литературе и русскому языку. Следующие экзамены — обществознание и физика — состоятся 11 июня. По всем возникающим вопросам родители и выпускники могут позвонить на горячую линию по телефону: 8 (8442) 606-607.