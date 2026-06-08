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НовостиПроисшествия8 июня 2026 7:15

Пьяный подросток за рулем сбил школьника в Волгограде

Несовершеннолетний водитель без прав отправил пешехода в больницу
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Пострадавшего госпитализировали.

Пострадавшего госпитализировали.

Фото: Архив "КП".

Вчера вечером, 7 июня, в Дзержинском районе Волгограда произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. 16-летний подросток, не имевший водительских прав и находившийся в состоянии опьянения, сбил 15-летнего пешехода, двигавшегося по проезжей части, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Инцидент произошел около 21:05 напротив дома №42 по улице Ессентукской. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, будучи нетрезвым, не заметил юного пешехода, который шел в попутном направлении по дороге. В результате наезда пешеход получил травмы.

Пострадавшего несовершеннолетнего оперативно доставили в медицинское учреждения. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП.