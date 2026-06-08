Врио ГУ МВД по Волгоградской области назначили Константина Кремнева Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Главном управлении МВД России по Волгоградской области произошло кадровое изменение. Константин Кремнев назначен временно исполняющим обязанности начальника ведомства, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Ранее эту должность с мая прошлого года занимал Дмитрий Свинов. Сейчас его имя отсутствует в разделе «Руководство» на официальном сайте главка. По имеющейся информации, Дмитрий Свинов выведен в распоряжение МВД в связи с будущим переходом на новое место службы.

Константин Кремнев имеет богатый опыт работы в системе МВД. Он начал свой карьерный путь с должности оперуполномоченного уголовного розыска. Постепенно продвигаясь по службе, он дорос до поста заместителя начальника УМВД России по Курганской области – начальника полиции. С ноября прошлого года Константин Кремнев уже работал в Волгоградской области, занимая должность заместителя начальника ГУ МВД России по региону.