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НовостиОбщество8 июня 2026 6:34

Врио ГУ МВД по Волгоградской области назначили Константина Кремнева

Он стал временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД по региону
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Врио ГУ МВД по Волгоградской области назначили Константина Кремнева

Врио ГУ МВД по Волгоградской области назначили Константина Кремнева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Главном управлении МВД России по Волгоградской области произошло кадровое изменение. Константин Кремнев назначен временно исполняющим обязанности начальника ведомства, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Ранее эту должность с мая прошлого года занимал Дмитрий Свинов. Сейчас его имя отсутствует в разделе «Руководство» на официальном сайте главка. По имеющейся информации, Дмитрий Свинов выведен в распоряжение МВД в связи с будущим переходом на новое место службы.

Константин Кремнев имеет богатый опыт работы в системе МВД. Он начал свой карьерный путь с должности оперуполномоченного уголовного розыска. Постепенно продвигаясь по службе, он дорос до поста заместителя начальника УМВД России по Курганской области – начальника полиции. С ноября прошлого года Константин Кремнев уже работал в Волгоградской области, занимая должность заместителя начальника ГУ МВД России по региону.